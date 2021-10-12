Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Лондона на івент, присвячений принцесі Діані

Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Великої Британії на захід на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images
Очікувалося, що герцог і герцогиня Сассекські повернуться до Великої Британії заради цього заходу. Однак напередодні представниця Меган і Гаррі підтвердила, що вони відмовилися від запрошення, пише The Telegraph.
Схоже, возз'єднання королівської сім'ї найближчим часом ми не побачимо.
На прийомі в Кенсингтонському палаці будуть присутні принц Вільям, Елтон Джон, друзі принцеси Уельської і спонсори, які профінансували будівництво нової статуї Діани – її відкрили влітку, в день народження принцеси.
Захід спочатку планували провести в липні цього року, та через обмеження COVID-19 його перенесли на осінь.
Нагадаємо, що Меган Маркл не була у Великій Британії з моменту їхнього з Гаррі переїзду до США. А ось онук Єлизавети II вже був удома двічі – на похоронах принца Філіпа навесні і на відкритті вищезгаданої статуї на честь своєї матері.
При цьому інсайдери вважають, що Меган Маркл і принц Гаррі все ж відвідають Велику Британію взимку, під час різдвяних свят. Але вони точно не житимуть під одним дахом із Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.
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