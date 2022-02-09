Як виглядала принцеса Діана, якби дожила до наших днів (фото)

Як би виглядала Леді Ді у наш час. / Фото: Getty Images

Принцеса Діана загинула у автокатастоофі 24 роки тому – її не стало у віці 36 років. За своє коротке життя міс Спенсер встигла стати улюбленицею не лише британців, але і мільйонів інших людей у всьому світу. стильна, весела, смілива й зухвала – такою ми запам'ятали Ле Ді.

Тож не дивно, що не лише для принців Вільяма і Гаррі смерть Діани стала величезною втратою, а й для всього світу. Пам'ять про неї живе до сьогодні, а її спадкоємці з жалем зазначають, що мріяли б бачити, як їня мама няньчить онуків.

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На жаль, ми вже ніколи не дізнаємося, як змінилася б зовні Міс Спенсер. У нашій пам'яті вони назавжди залишиться молодою.

Принцеса Діана на церемонії Кубку Федерацій, 1991 / Фото: Getty Images

Проте нам (і напевно не тільки) іноді буває цікаво, як би виглядала королева людських сердець у наш час. І завдяки спеціальній програмі FaceApp ми змогли це дізнатися!

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Зараз міс Спенсер було б 61 рік і, якщо вірити застосунку, вона як і належить справжній принцесі, навіть у поважному віці виглядала б аристократично.

Принцеса Діана в молодості та старості. / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в молодості та старості. / Фото: Getty Images

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Можемо сказати, що вік леді Ді однозначно пасує! Скоріше всього, редактори популярних глянців продовжували б розбирати її стиль на сторінках своїх видань, а фани – наслідувати.

Принцеса Діана в молодості та старості. / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в молодості та старості. / Фото: Getty Images

Принца Уельска була прекрасною та труботливою мамою і стала б не менш прекрасною бабусею.

Принцеса Діана в молодості та старості. / Фото: Getty Images

На жаль, час не повернути. Для нас принцеса Діана назавжди залишиться молодою привабливою леді з сумними очима і безмежно добрим серцем.

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Раніше ми писали, навіщо Леді Ді носила на руці два годинники. Читайте у матеріалі про викриття принцеси Діани.