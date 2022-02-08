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Викриття принцеси Діани – навіщо Леді Ді носила на руці два годинники

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 12:20
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Кілька років тому ЗМІ звернули увагу на архівне фото Ле Ді 1981 року і помітили там дещо незвичайне
Стало відомо, чому до весілля принцеса Діана носила на руці два годинники.
Стало відомо, чому до весілля принцеса Діана носила на руці два годинники. / Фото: Getty Images

Вже майже 25 років минуло з дня смерті легендарної принцеси Діани, яка безумовно залишила свій слід в історії. Міс Спенсер запам'ятали бунтаркою, іконою стилю і просто королевою людських сердець!

За життя принцеса Діана була "фавориткою папараці". Її фото обожнювали публікувати газети, про неї любили говорити та обговорювати. І навіть після смерті принцеса Уельська залишається в центрі уваги!

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Неодноразово ми чули, що Леді Ді була тою ще бунтаркою – вона не дуже підкорювалась королівським звичаям і часто йшла на перекір, зокрема це стосується вбрання та аксесуарів.

Нещодавно увагу публіки привернуло увагу фото 1981 року, де на одній руці Леді Ді був металевий браслет, а на іншій – одразу два наручні годинники. Світлину було зроблене незадовго до весілля з принцом Чарльзом і вони моментольно розлетілися по ЗМІ.

Принцеса Діана та принц Чарльз.
Принцеса Діана та принц Чарльз. / Фото: Getty Images

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Одразу у багатьох виникло питання: "Навіщо вона носила два годинники на одній руці?". Як з'ясувалося, один годинник — із золотим ремінцем — належав самій принцесі Діані, а другий — з товстим коричневим шкіряним ремінцем – принцові Чарльзу.

Міс Спенсер одягла годинник нареченого як талісман, щоб побажати йому удачі в турнірі з поло.

Леді Ді
Леді Ді / Фото: Getty Images

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Такий жесть принцеси Уельської порівняли із середньовічною традицією, коли лицар прив'язував дамську хустинку до свого шолома як талісман удачі.

До речі, це був не єдиний раз, коли Діана демонструвала своє ставлення до близької людини за допомогою одягу чи аксесуарів. Як відомо, у день весілля принцеса відмовилася одягати тіару, яку їй дала королева. Натомість вона обрала прикрасу, яка належала її сім'ї багато років. Таким чином міс Спенсер показала, що вірна традиціям своєї родини.

Принцеса Діана і принц Чарльз
Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Getty Images

Ну і звісно ж ми згадаємо легендарну "Сукню помсти", яке Діана одягла після новини про зраду чоловіка. Принцеса дала зрозуміти таким жестом, що не тільки своє кохання можна висловити без слів, а й зневагу.

Нагадаємо, у 2021 році вийшов фільм про принцесу Діану "Спенсер: таємниця принцеси Діани", який розкритикували не лише експерти, а й глядачі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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