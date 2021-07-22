Принцу Джорджу – 8 років: найкращі фото маленького спадкоємця

Принц Джордж – старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Хлопчик з пелюшок зачаровував шанувальників британської сім'ї своєю харизмою і вольовим характером

Принцу Джорджу сьогодні виповнюється вісім років / Фото: Getty Images

Принц Джордж на третьому місці в лінії успадкування престолу (після діда – принца Чарльза і батька – принца Вільяма). З перших місяців після свого народження він подорожував зі своїми батьками під час офіційних візитів і урочистих заходів, тому в маленького спадкоємця багато фото, починаючи з дитинства.

Ми пропонуємо згадати найбільш яскраві та веселі знімки юного принца.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж з батьками / Фото: Getty Images

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж та принц Вільям / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Принц Філіп і принц Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily Реклама

Фото: Getty

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Шестирічний принц Джордж / Фото: AFP

Принц Джордж / Фото: AFP

Принц Джордж / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

З раннього віку його привчили вдягати на всі заходи, незалежно від погодних умов, шорти, які згідно з королівським протоколом потрібно носити хлопчикам. Батьки Джорджа намагаються завжди одягати свого сина стильно і правильно, підкреслюючи імідж сім'ї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують порушити давню королівську традицію – вони не будуть відправляти принца Джорджа в школу-інтернат.

Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це: