Принцу Джорджу – 8 лет: лучшие фото маленького монарха

Принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Мальчик еще с пеленок очаровывал поклонников британской семьи своей харизмой и волевым характером

Принц Джордж / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Джордж занимает третье место в линии наследования престола (после деда – принца Чарльза и отца – принца Уильяма). Еще с первых месяцев после своего рождения он путешествовал со своими родителями во время официальных визитов и торжественных мероприятий, поэтому у маленького монарха есть множество фото, начиная с младенчества.

Мы предлагаем вспомнить самые яркие и веселые снимки юного монарха.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж с родителями / Фото: Getty Images

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж и принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Филипп и принц Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily Реклама

Фото: Getty

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Шестилетний принц Джордж / Фото: AFP

Принц Джордж / Фото: AFP

Принц Джордж / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

С раннего возраста его приучили надевать на все мероприятия, независимо от погодных условий, шорты, которые согласно королевскому протоколу нужно носить мальчикам. Родители Джорджа стараются всегда одевать своего сына стильно и правильно, прекрасно подчеркивая имидж семьи.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют нарушить давнюю королевскую традицию - они не будут отправлять принца Джорджа в школу-интернат.

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом: