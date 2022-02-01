Притула та Приходько перевірять логіку та інтуїцію у шоу Ігри талантів

Сергій Притула та Анастасія Приходько стануть гостями шоу "Ігри талантів" / Фото: Instagram

Однією з таких пар стане популярна співачка Анастасія Приходько та зірковий ведучий Сергій Притула . За лаштунками артисти розповіли, якими почуттями керуватимуться у цікавій грі та з якими складнощами зіткнулися на знімальному майданчику.

Масштабне шоу "Ігри талантів" збере в одному місці українців, які мають сміливі та корисні мрії, на реалізацію яких потрібні гроші. У кожному випуску гравці боротимуться за 150 тисяч гривень, розгадуючи приховані оригінальні таланти 11-ти незнайомців. Зробити це досить непросто, адже продюсери шоу приготували цікаві головоломки та загадки, щоб максимально заплутати гравців.

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Скоро шоу стартує на ТБ / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тому учасникам допоможуть зіркові гості, які змінюватимуться у кожному ефірі. Одними з таких будуть Анастасія Приходько та Сергій Притула. Зірки націлені на перемогу для своїх партнерів, а ось кому вдасться дійти до фіналу і, можливо, здобути головний приз – стане відомо незабаром.

Анастасія Приходько розповіді про шоу "Ігри талантів" / Фото: пресслужба

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Я вперше беру участь у шоу такого формату, зізнаюся, це доволі непросто! Нам запропоновані деякі категорії талантів, з якими ми не знайомі, я навіть не до кінця розумію деякі терміни – у цьому є основна складність. І, чесно кажучи, мене це трохи бентежить, адже я справжній гравець – обожнюю всілякі ігри, азарт, активність! Тому зроблю все, щоби наша команда перемогла! – розповіла співачка Анастасія Приходько.

Для Сергія Притули назви деяких талантів теж виявилися загадкою, проте головною складністю ведучий назвав партнерство – гравці приходять у шоу для реалізації найбільшої мрії, а будь-який неправильний крок може стати фатальною помилкою на шляху до неї.

Сергій Притула розповів про шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба

У мене був досвід роботи у різних проєктах, де потрібно було користуватися логікою та інтуїцією. Але сам не грав, більше того, навіть уявити себе не міг у цій ролі. Проте сподобався формат і я тут. Зізнаюся, грати непросто – підказки не завжди відповідають баченню, до того ж на тобі лежить відповідальність за учасника, – поділився ведучий Сергій Притула із журналістами каналу "Україна".

А хто ще з українських знаменитостей братиме участь у шоу "Ігри талантів" і які складнощі їм доведеться пройти заради перемоги, стане відомо скоро!

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Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проекту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розважальний проект по формату Game of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Нагадаємо, на шоу прийдуть Тіна Кароль та Юлія Саніна.