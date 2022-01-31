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"Ігри талантів": названо дату прем'єри нового масштабного шоу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 15:10
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Телеглядачі познайомляться з більш ніж сотнею дивовижних учасників і спробують вгадати, які оригінальні таланти вони мають. Про дату прем'єри читайте далі
Грошовий приз шоу складає 150 тысяч гривен
Грошовий приз шоу складає 150 тысяч гривен / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Багато наших читачів запитували, коли прем'єра шоу "Ігри талантів". І сьогодні у нас є чим порадувати всіх, хто чекає на новинку.

Дата прем'єри "Ігри талантів"

Творці повідомляють, що грандіозне шоу "Ігри талантів" за популярним світовим форматом Game of Talents стартує в ефірі телеканалу "Україна" вже 26 лютого о 21:00.

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Названа дата премьери шоу
Названа дата премьери шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У новому ігровому шоу каналу "Україна" за перемогу та грошовий приз у сумі 150 тисяч гривень змагатимуться прості українці, допомагатимуть яким будуть зірки шоу-бізнесу. Їм треба вгадати приховані таланти 11 людей, але це буде непросто. Учасники майстерно приховують свої унікальні здібності, тому гравцям доведеться застосувати логіку та інтуїцію, щоби правильно розпізнати ці таланти.

Шоу "Ігри талантів" стане одним із наймасштабніших шоу сучасного телебачення. Для участі у нашому проекті ми шукали унікальні таланти у всьому світі. І якщо привезти їх в Україну – це звичайна робоча справа, то довезти їхній реквізит, серед якого ножі, шаблі, скорпіони – це стало справжнім викликом для команди проекту,

- Коментує директор Департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

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У новому амплуа глядачі каналу "Україна" побачать улюбленця публіки – мегапопулярного DZIDZIO . Як співак він виходив на сцену сотні разів, а ось у ролі ведучого пробує себе вперше, тож артист зізнається, що дуже хвилюється.

DZIDZIO – ведучий нового шоу
DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коли я вперше вийшов на сцену, навіть не знаючи, як поводитися. Я ж ніколи не був ведучим і, чесно кажучи, навіть не мріяв! Тому я дуже щасливий, що мені випала така нагода, – зазначає DZIDZIO. – "Ігри талантів" – просто неймовірне шоу, я як мала дитина переживаю і вболіваю за наших гравців. У кожного з них є мрія, заради здійснення якої вони прийшли до нас. Наперед я трохи знаю, якими талантами володіють учасники, тому намагаюся давати підказки і допомагати відгадувати.

Над видовищними номерами проекту працюють одразу чотири режисери Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик, які готують для глядачів надзвичайно яскраві постановки. Для кожного із понад 130 талановитих учасників вони створили дивовижні номери , які найкраще розкриють їх вміння.

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Нове шоу підкорить технологічну сцену, яку не один місяць проектували фахівці, а деякі технічні елементи спеціально привезли з-за кордону. А ось що чекає глядачів на цій сцені – поки що залишу в секреті. Все можна буде побачити на власні очі незабаром. Скажу чесно: деякі номери – це справжнісіньке чаклунство, яке перенесе кожного у неймовірний світ. Вам буде важко повірити, що це відбувається насправді,

- Інтригує Марія Коростелева.

Скоро шоу стартує на ТБ
Скоро шоу стартує на ТБ / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коротко про "Ігри талантів"

Як повідомлялося раніше, розважальний проект по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на каналі "Україна"!

Нагадаємо, на шоу прийдуть Тіна Кароль та Юлія Саніна.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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