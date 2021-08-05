Притула прокоментував "антихристиянський" виступ Batushka в Тернополі: Не все так страшно

Телеведучий висловив свою думку щодо появи на фестивалі в Тернополі російських артистів, а також польського гурту Batushka, який використовував релігійні обряди

Сергій Притула висловився про скандал з гуртом Batushka на фестивалі "Файне місто" / Фото: facebook.com/serhiyprytula, facebook.com/Batushkaband

Через "антихристиянський" виступ блек-метал гурту Batushka, який так схвилював українців, мер Тернополя навіть пригрозив закрити "Файне місто". Однак Сергій Притула не дуже поділяє позицію старшого покоління. За його словами, молодь слухає те, що хоче, а дорослі – домальовують їм свої фобії та приписують "сатанізм".

У коментарях під новим постом Притули в Facebook, де він розповів про свою роботу в популярному талант-шоу, одна з підписниць поскаржилася на організатора фестивалю "Файне місто". Жінка зазначила, що саме Сергій Притула під час парламентських виборів пару років назад агітував за Максима Черкашина, який тепер допустив виступ Batushka і російських гуртів.

Відповідаючи на питання, Притула відгукнувся про організатора фестивалю в позитивному ключі та заявив, що вважає його хорошим управлінцем. Разом з тим телеведучий і сам не розуміє, чому на сцену "Файного міста" вийшли гурти з Росії, навіть попри те, що вони не підтримують режим Володимира Путіна.

Але я так розумію, що вас, як християнку, обурив склад учасників на Dark Stage. Ну, тут я вам не допоможу. Молодь слухає те, що хоче. А старше покоління домальовує їм свої фобії, як, приміром сатанізм чи ще щось у випадку з тими гуртами. Але там не все так страшно, як вам видається. Тіштеся тому, що до Тернополя вкотре з‘їхались тисячі людей, які залишили у місті чималі кошти і з хорошими спогадами про ФМТ повернулися у свої краї! – написав Сергій Притула.

Через що виник скандал з гуртом Batushka?

У своєму виступі польські артисти використовували ряси, схожі на ті, що носять священники, ікону Божої Матері, свічники та навіть труну. У гурту є два альбоми з назвами "Літургія" і "Панахида".

Після того як користувачі Мережі негативно відреагували на виступ Batushka і назвали цей номер богохульством, на офіційній сторінці фестивалю "Файне місто" видалили пости з їхніми фото. Незабаром відреагував і мер Тернополя і заявив, що він проти будь-яких антихристиянських заходів в місті.

Навколо виступу гурту Batushka в Тернополі розгорівся скандал / Фото: acebook.com/MariyaTsyaputa

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