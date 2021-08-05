Притула прокомментировал "антихристианское" выступление Batushka в Тернополе: Не все так страшно

Телеведущий высказал свое мнение по поводу появления на фестивале в Тернополе российских артистов, а также польской группы Batushka, которая использовала религиозные обряды

Сергей Притула высказался о скандале с группой Batushka на фестивале "Файне місто" / Фото: facebook.com/serhiyprytula, facebook.com/Batushkaband

Из-за "антихристианского" выступления блэк-метал группы Batushka, которое так взволновало украинцев, мэр Тернополя даже пригрозил закрыть "Файне місто". Однако Сергей Притула не очень разделяет позицию старшего поколения. По его словам, молодежь слушает то, что хочет, а взрослые – дорисовывают им свои фобии и приписывают "сатанизм".

В комментариях под новым постом Притулы в Facebook, где он рассказал о своей работе в популярном талант-шоу, одна из подписчиц пожаловалась на организатора фестиваля "Файне місто". Женщина отметила, что именно Сергей Притула во время парламентских выборов пару лет назад агитировал за Максима Черкашина, который теперь допустил выступление Batushka и российских групп.

Отвечая на вопрос, Притула отозвался об организаторе фестиваля в позитивном ключе и заявил, что считает его хорошим управленцем. В то же время телеведущий и сам не понимает, почему на сцену "Файного міста" вышли группы из России, даже несмотря на то, что они не поддерживают режим Владимира Путина.

Но я так понимаю, что вас, как христианку, возмутил состав участников на Dark Stage. Ну, тут я вам не помогу. Молодежь слушает то, что хочет. А старшее поколение дорисовывает им свои фобии, как, например сатанизм или что-то в случае с теми группами. Но там не все так страшно, как вам кажется. Радуйтесь тому, что в Тернополь раз съехались тысячи людей, которые оставили в городе немалые средства и с хорошими воспоминаниями о фестивале "Файне місто" вернулись в свои края! – написал Сергей Притула.

Из-за чего возник скандал с группой Batushka?

В своем выступлении польские артисты использовали рясы, похожие на те, которые носят священники, икону Божьей Матери, подсвечники и даже гроб. У группы есть два альбома с названиями "Литургия" и "Панихида".

После того как пользователи Сети негативно отреагировали на выступление Batushka и назвали этот номер богохульством, на официальной странице фестиваля "Файне місто" удалили посты с их фото. Вскоре на происшедшее отреагировал и мэр Тернополя и заявил, что он против любых антихристианских мероприятий в городе.

Вокруг выступления группы Batushka в Тернополе разгорелся скандал / Фото: acebook.com/MariyaTsyaputa

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