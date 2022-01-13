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У співачки МакSім розпочалися нові проблеми зі здоров'ям. Потрібна пересадка легені

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 14:58
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Зараз МакSім відновлюється після тривалої штучної коми. Співачка вже стала з'являтися на світських заходах і давати інтерв'ю, але про повернення на сцену поки не йдеться
/ Фото: instagram.com/maksimartist

Шанувальники з нетерпінням чекають нових пісень співачки, але коли МакSім випустить трек – невідомо. Хвороба негативно далася взнаки на одній легені і тепер артистка потребує пересадку органу.

Кажуть, у неї там легенева тканина залишилася у мінімальній кількості. Більшість вимкнена з вентиляції. МакSім радять зробити пересадку легені, оскільки відновити зруйновані хворобою тканини практично неможливо. Можна лише підтримувати те, що є. Чи зможе вона потім співати? Цілком можливо, оскільки зв'язки у неї працюють. Але оскільки запас повітря в легенях тепер набагато менший, тут уже доведеться обійтися без довгих нот, – розповів інсайдер бесіді з kp.ru.

МакSим проходить реабілітацію в Ялті
МакSим проходить реабілітацію в Ялті / Фото: instagram.com/maksimartist

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МакSім не коментує чуток про своє здоров'я.

Що сталося з МакSім?

У червні співачку госпіталізували просто після концерту. У лікарні у Максим виявили ураження 40% легень та пневмонію. Через кілька днів стан артистки почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ та ввели у штучну кому.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

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Раніше ми писали, що МакSім після перенесеної хвороби поїхала до Криму .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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