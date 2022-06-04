Продюсерка Олена Мозгова набила символічне тату на пів руки: Втілення ідеї квітучої України (фото)

Олена Мозгова показала прихильникам своє патріотичне тату.

Олена Мозгова, яка пояснила, чому рашисти заздрять українцями, вирішила дещо змінити свій імідж, додавши яскравий малюнок на тілі.

Продюсерка набила на пів руки тату у вигляді квітів та тризуба з мечем. Мозгова написала в Instagram, що втілила саме те, про що зараз мріє – це квітуча, щаслива і непереможна Україна.

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Нове тату продюсерки

Ми закінчили наш шедевр. Дякую @teterina_tattoo за талант, за терпіння, за втілення ідеї квітучої України, яка завжди готова до захисту! Квіти і Тризуб з мечем – це саме те, що відчувала і дуже хотіла, це те, про що я мрію! І так буде! Перемога, відбудова і з часом, квітуча, щаслива, сильна і непереможна Україна!, – поділилась продюсерка.

Патріотичне тату Мозгової

Фоловери в захваті від такого рішучого кроку Олени Мозгової:

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Неймовірно гарно!

Дуже гарно! Ви безстрашна жінка!

Супер.

Скріншот Instagram

Зазначимо, всі ці місці повномасштабної війни Олена Мозгова активно висловлює свою позицію та відкрито засуджує рашистів. Зокрема, вона поставила на місце посіпаку Путіна Івана Охлобистіна.

Також раніше продюсерка пояснювала, чому на РФ не залишилося адекватних й розсудливих політиків та активістів.