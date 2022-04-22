Алена Мозговая поставила на место рашиста Охлобыстина: вечно бухой, примитивный и агрессивный

Продюсер Алена Мозговая, которая ранее резко высказалась о российских оппозиционерах, не смогла промолчать о скандальном заявлении рашиста Ивана Охлобыстина.
На своей странице в Facebook продюсер написала пост, в котором дала понять, что "одноклеточный организм" Охлобыстин яркий показатель всего российского общества.
Вечно бухой, примитивный и агрессивный это не только о нем... это присуще всем организмам, которые населяют территорию раши.. уничтожить весь мир, если не удастся уничтожить Украину – это и есть их национальная идея. Убогие, Украина – святая земля! Уничтожить ее вам не по силам! – отреагировала Мозговая.
Напомним, что пьяный пособник Путина Иван Охлобыстин в телефонном разговоре с другом, российским писателем Александром Никоновым заявил, что собирается идти воевать против Украины, да еще и возьмет с собой свою жену. Также Охлобыстин поддержал использование ядерного оружия на украинской территории ради "пабеды рассии".
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Но украинка Алена Мозговая четко дала понять жалким рашистам, что им нечего делать в Украине, ведь наш народ не сломить и не подчинить.
Ранее продюсер уже объясняла почему россияне так завидуют и ненавидят украинский народ.