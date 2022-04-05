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Продюсерка Олена Мозгова пояснила, чому рашисти заздрять українцями: "Вони тупі, збухані раби"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 21:27
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На думку Мозгової, волелюбність українців змушує громадян рф проявляти ненависть до нашого народу
Олена Мозгова висловилась про життя рашистів
Олена Мозгова висловилась про життя рашистів / Фото: Facebook, Instagram

Олена Мозгова, яка змінила ставлення до Зеленського, пояснила, що росіяни мають дуже низький рівень якості життя. Тому вони ніяк не можуть змиритись з демократичним розвитком України.

У Facebook Мозгова пояснила, за що саме росіяни ненавидять українців і чому намагаються знищити нашу націю.

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Їм є за що нас ненавидіти.. вони тупі, збухані раби щиро ненавидять нас за силу нашу, за любов до сводоби, за гідність нашу, за все те, чого у них немає на генному рівні. У переважній більшості вони сидять мовчки у своїх обдертих конурах, бухають бражку, занюхуючи смердючим шматом ковбаси і дивляться свій гівноящик і все, по великому рахунку все їх влаштовує. Вони хочуть щоб і ми так сиділи. Спочатку вони просто не розуміли навіщо нам та Європа, яка нах ще демократія. А тепер вони нас за це ненавидять і тому нищять, вбивають і будуть це робити знову і знову, – висловилась продюсерка.

Тому Олена Мозгова вважає, що в України є єдиний шлях до миру: здобути перемогу в війні з росією.

Жодні мирні угоди тут не допоможуть. Вони просто відійдуть, перепочинуть і нападуть знову і так по колу. Щоб розірвати коло сансари, потрібно спокутувати погану карму за допомогою страждань і благих діянь. Стражданнями ми вже спокутували, а благим діянням буде звільнення планети від цієї гнилої пухлини на мапі світу, – додала Мозгова.

Раніше ми повідомляли, що у Макса Барських зросла ненависть до росіян після звірств у Бучі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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