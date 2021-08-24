Пройшла без черги: в Києві людей не пустили на концерт Бочеллі, але Поляковій вдалося прорватися

Концерт Андреа Бочеллі в Києві пройшов зі скандалом / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Крім Володимира і Олени Зеленських, виступом Бочеллі в Маріїнському парку в Києві насолоджувалися українські депутати з подружжям, а також деякі українські знаменитості: прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік прем'єр Національної опери Олександр Стоянов, гімнастка Лілія Подкопаєва і...Оля Полякова, яка прорвалася крізь розлючений натовп українців.

Раніше ми, до речі, публікували вітання українських знаменитостей з Днем Незалежності України.

Володимир і Олена Заленські на концерті Андреа Бочеллі в Києві / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Що сталося

Відповідне відео з Поляковою з'явилося в Telegram-каналі видання "Букви". На ролику видно, як артистка проривається крізь охорону з натовпу людей, які теж хотіли відвідати концерт.

До сих пір так і неясно, яка саме система пропуску діяла на концерті, адже охорона вимагала у відвідувачів "паперові запрошення", проте багато хто був упевнений, що концерт безкоштовний. Купівля квитків на концерт Бочеллі які раніше не анонсувалася.

Не виключено, що Оля Полякова була в списку запрошених гостей.

Що не так з концертом Бочеллі?

Як пише Суспільне, для організації концерту Андреа Бочеллі був причетний благодійний фонд ModernArtFoundation, який також виступив співорганізатором. Раніше в анонсі концерту повідомлялося, що кожен гість міг відвідати захід, зробивши благодійний внесок. Всі гроші підуть на реалізацію проєкту Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

За словами очевидців, охорона не пускала людей на концерт, пояснюючи це тим, що вхід "не вільний, а за запрошеннями".

Як заявила мешканка Києва, яка намагалася потрапити на концерт, начальник охорони повідомив, що це "концерт для перших осіб країни".

Раніше ми публікували список українських знаменитостей, які поки не отримали звання "Заслужених артистів України".