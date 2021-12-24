Повії, злодії та бандити: якими бачать українців у закордонному кіно

Образ українців у закордонному кіно / Фото: YouTube

І це у кращому випадку. У гіршому – персонаж взагалі не знає різниці між Україною та Росією. Така вже спадщина "совку" і лихих 90-х.

Після гучного епізоду в другому сезоні серіалу "Емілі в Парижі", де українку Петру (?) виставили злодійкою, у Мережі піднялася хвиля хейту та критики з боку української аудиторії.

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Я згадала декілька фільмів та серіалів, у яких фігурують українці, точніше ті, ким нас бачать сценаристи та режисери на Заході. Насамкінець спробую відповісти – чому так відбувається.

"Збройовий барон" (2005)

У цьому бойовику Ніколас Кейдж грає мігранта з України, який торгує зброєю. Його персонаж Юрій Орлов виглядає цілком реалістичним, після розвалу СРСР він роззброює свою колишню батьківщину, забезпечуючи танками та боєприпасами терористів у всьому світі.

Кадр з фільму "Збройовий барон" / Фото: Imdb.com

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При цьому брат Юрія пам'ятає, як варити борщ і майже ідеально викладає з кокаїну Україну.

"Індіана Джонс та Королівство кришталевого черепа" (2008)

У цьому фільмі Стівена Спілберга головному герою Джонсу доводиться боротися із комуністами. Очолює останніх агентка Ірина Спалько (Кейт Бланшетт). Індіана якимось чином розпізнає у ній уродженку Східної України.

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"Перевізник" (2008)

У третьому фільмі серії "Перевізник" головний герой у виконанні Джейсона Стетхема вирушає на пошуки викраденої доньки міністра з України.

В одній зі сцен Френк каже Валентині, що там, звідки вона родом, усі сумні та бачать лише зло, при цьому називаючи її росянкою. Дівчина поправляє перевізника, наголошуючи, що українці та росіяни – різні.

"Великий зрівняльник" (2014)

У бойовику з Дензелом Вашингтоном глядачеві показують юну українку на ім'я Хлоя, яка... так, займається проституцією. Агентові ЦРУ на пенсії доводиться виривати дівчину з лап російської мафії.

"Справжній детектив" (2015)

У другому сезоні серіалу є персонаж Вероніка – вона дружина корумпованого мера міста Вінчі та колишня "Міс Україна". За сюжетом вона познайомилася з багатим чоловіком на вечірці і з того часу живе безтурботно та майже завжди під кайфом.

Агнес Олех у ролі Агнес Чесані у серіалі "Справжній детектив" / Фото: HBO

Такі карикатурні персонажі в кіно, які є аксесуаром багатого чоловіка – далеко не щось нове.

"Пограбування по-італійськи" (2003)

У бойовику персонажу Марка Волберга один із членів банди рекомендує не зв'язуватися з українцями. Цікаво, що цитату "Ніколи не зв'язуйтесь з матір'ю-природою, тещею та українцями" російський канал СТС вирізав із трансляції.

"І все освітилося" (2005)

За сюжетом фільму молодий американець (Елайджа Вуд) вирушає до української глибинки, щоб розшукати жінку, яка врятувала його діда під час Другої світової війни. Харизматичного та кмітливого одесита зіграв українець Євген Гудзь — фронтмен гурту Gogol Bordello.

Україну неодноразово згадували в серіалах "Друзі", "Секс і місто", "Доктор Хаус", новий фільм Крістофера Нолана – "Тенет" починається зі сцени в Національній Опері України (хоча знімали це у вільнюському театрі), у багатьох картинах згадується чорнобиль, та найчастіше Україну або приписують до РФ, або говорять про неї як про бідну країну з нещасними "заробітчанами".

Який Україну показують у кіно:

країна бідних. У серіалі "Закон і порядок" мігрантка краде та виправдовується тим, що їй потрібні гроші, щоб вислати їх на батьківщину – до Чорнобиля. У серіалі "Пригоди Ширлі Голмс" головна героїня зізналася, що вона має в Україні родичів, яким потрібні гроші;

країна з низьким рівнем медицини. В одному з епізодів серіалу "Доктор Хаус" одна з пацієнток була родом з України, де, як було сказано в шоу, дуже погано розвинена медицина;

країна, де війна. Останнім часом тема російської агресії проти України висвітлювалася і в кіноіндустрії, зокрема. Наприклад у фантастичному бойовику "Смертельна зона" від Netflix показали наслідки атомної катастрофи, що сталася внаслідок протистояння сепаратистів та антиросійського руху.

Чому українців бачать такими?

Ймовірно, західному глядачеві потрібно більше часу, щоб змінити стереотипне сприйняття українців, що сформувалося. Для цього необхідно показати іноземцям, що таке Україна, її культура та її видатні особи взагалі.

Так, на світовій арені представлені українські спортсмени, дизайнери, кліпмейкери, але такі епізоди, подібні до "Емілі в Парижі", будуть траплятися, якщо не піарити власні досягнення, не змінювати образ країни, що склався в очах іноземців. Реагувати на такі випадки треба і важливо, хоч би в соцмережах.

Наприклад Мінкульт уже поскаржився Netflix на серіал "Емілі у Парижі" через українку-злодійку.