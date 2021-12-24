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Мінкульт поскаржиться на серіал Емілі в Парижі через українку-злодійку

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 13:35
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Продовження серіалу "Емілі в Парижі" викликав справжній ажіотаж в Україні і все через стереотипи, якими наділили героїню із Києва. Також на таке явище відреагували і в Мінкульті
У Мінкульті відреагували на стереотипне зображення українки в "Емілі в Парижі".
У Мінкульті відреагували на стереотипне зображення українки в "Емілі в Парижі". / Фото: Скріншот з YouTube, facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

У четвертій серії популярного серіалу від Netflix "Емілі в Парижі" з'явився новий персонаж - киянка Петра, яка познайомилась з головного героїнею на курсах французької мови.

За сюжетом, дівчата починають спілкуватися і Петра шокує Емілі своєю "дикою" поведінкою. Творці проєкту зобразили українку як вульгарно одягнену блондинку з клептоманією. В одному епізоді дівчата пішли разом на шопінг, де Петра запропонувала Емілі поцупити речі з магазину! Такий стереотипний образ українки викликав хвилю обурення в Мережі та навіть у Мінкульті.

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Фото: скріншот YouTube

У Telegram міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що він дивився перший сезон серіалу, проте до другої частини у нього виникло кілька зауважень, а саме – до зображення українки, який виявився "неприйнятним та образливим".

Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі "Останній найманець" знімалися у Києві. До того ж, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших художників і не лише. Хоча б і про диригентку Оксану Лініву, тенісистку Еліну Світлоліну, співачку Джамалу, дизайнера Віту Кін, – висловився міністр.

Фото: скріншот YouTube

Втім, за словами Ткаченка, цих фактів мабуть мало, тому "доведеться продовжувати боротися зі стереотипами".

Якщо у 90-х та 2000-х українських хлопців зображували переважно як гангстерів, згодом це змінилося. Однак, не в цьому випадку. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безплатно, боятися депортації? Так не має бути, – додав політик.

Ба більше, міністр зауважив, що вже направив "текст нашої позиції" до компанії Netflix.

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Зазначимо, що роль Петри у серіалі виконала акторка-початківець Дар'я Панченко, яка раніше знімалася у французькому детективному проєкті – "Астрід і Рафаелла".

Сюжет "Емілі у Парижі"

У серіалі розповідається про дівчину Емілі Купер, виконавчий директор з маркетингу в Чикаго. Вона несподівано отримує пропозицію вирушити до Парижа замість своєї начальниці. Погодившись, Емілі починає у Франції вести Instagram-блог та розповідати про своє нове життя.

Кадр із нового сезону "Емілі в Парижі"
Кадр із нового сезону "Емілі в Парижі" / Фото: Netflix

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Втім, у іншій країні Емілі стикається з проблемами, зокрема мовний бар'єр та самотність. Але вона всіляко намагається влитися у новий колектив, знайти друзів та кохання.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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