"Просто забудьте": Стася Ровінська закликала всіх назавжди стерти з пам'яті свою матір – Сніжану Єгорову

Донька Єгорової вкотре закликала бойкотувати матір / Фото: Facebook-сторінка Стасі Ровінської

Сніжана Єгорова – людина, яку знають в українському суспільстві вже не як артистку, а як рупор Кремля, затяту путіністку. Щоразу її дітям доводиться червоніше за висловлювання матері, яка продовжує публікувати свої марення на сторінках у соцмережі. І знову старша дочка Єгорової – ведуча та актриса Стася Ровінська – закликала ігнорувати її матір.

На своїй сторінці у Facebook Стася Ровінська звернулася до шанувальників із проханням назавжди забути про Сніжану Єгорову, адже для неї немає нічого святого, в ній не залишилося нічого людського.

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Стася Ровінська / Фото: Facebook-сторінка Стасі Ровінської

Після усього, що трапилось, що ми сьогодні побачили… прочитала, що написала сама знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала, висновок… це більше не людина. Нічого людського у неї більше немає. Мені здавалося, усьому є межа… Не буду рекламувати її канал, бо для неї це тільки плюс. Не шукайте. Просто забудьте. Для неї це єдине, чого вона боїться, що її забудуть і не будуть про неї говорити і неважливо що. Тож забудьте, як її звати, не пишіть про неї новини. Не звертайте уваги. Ніякої. Лише так ій можно зробити боляче.

Звичайно, ці рядки Стасі викликали величезний резонанс у суспільстві. Публічні люди знову висловлюють їй співчуття, адже з такою матір'ю та ворогів не треба.

Втіха для Ровинської – її родина. Саме вони допомагають їй відновитися навіть у найнепростіші життєві моменти.

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сім'я Стасі Ровинської / фото: Facebook

Вчора сильно боляче було… не змога дихати, біль і порожнеча… складно було пояснити собі, як жити далі.. як ростити дітей у цьому світі… Але сьогодні вже легше…бачу своїх дітей і хочеться жити для них, хочеться допомогти їм стати на правильний шлях… бо добрих людей усе ж більше.. Жити, щоб вони усміхались, щоб ніколи не робили нікому боляче і обіймати, коли боляче їм… Вчора відчула ваші обійми… А зараз хочу обійняти кожного, кому болить…

Нагадаємо, до 24 лютого Сніжана Єгорова регулярно розповсюджувала фейки про ЗСУ, відкрито підтримувала Путіна, висміювала наших політиків та звичайних громадян. Але пізніше зреклася своїх слів на підтримку Путіна, коли в Туреччині її дітям відмовили продовжити закордонні паспорти.

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