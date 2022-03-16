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У чому ж підступ? Путіністка Сніжана Єгорова несподівано "стала навколішки" перед українцями (голосування)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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16 березня, 11:36
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Неочікувано для всіх Сніжана Єгорова почала вибачатись за любов до росії. Хоч до цього моменту вона активно "поклонялась" путіну...
Сніжана Єгорова вибачається перед Україною за свою позицію.
Сніжана Єгорова вибачається перед Україною за свою позицію. / Фото: Facebook

Напередодні вторгнення росії в Україну Сніжана Єгорова "всією душею" підтримувала путіна та називала його "героєм нашого часу". І хоч старша донька акторки відчувала біль та сором за мамині заяви, проте і це Єгорову не зупиняло.

І ось на 20-й день пекельної війни в Україні Сніжана Єгорова раптом усвідомила свої помилки. Як написала акторка у своєму Telegram-каналі, "до неї нарешті дійшло".

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Я всі роки велася на російську інформацію. Піддавалася дезі росіян і вважала, що вони адекватні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися, і для мене все очевидно. Але зараз бачу протилежне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло, – зізналась акторка.

Нині ж Єгорова розкаюється та вибачається перед українцями. Вона сподівається, що росія "скоро використає всі боєприпаси і тоді настане тиша".

Українці! Я сподіваюся, це скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко. Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою навколішки перед усім українським народом!, – кається Єгорова.

Але цікаво, чи щиро розкаюється акторка, чи таким чином вона просто намагається вирішити питання із продовженням посвідки на проживання в Туреччині? Нагадаємо, днями Єгоровій та її дітям у цьому питанні відмовило українське консульство.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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