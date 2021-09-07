Пугачова відреагувала на смерть Краснова: Сьогодні слова "Жил-был художник один" тільки про тебе

Алла Пугачова прокоментувала смерть Бориса Краснова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Борису Краснову було 60 років. Він переніс інсульт, пізніше заразився коронавірусом. Помер від ускладнень після COVID-19. Алла Пугачова опублікувала зворушливий пост в пам'ять про нього.

Прощавай, друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не буде вистачати мені. Шкода, дуже шкода. Сьогодні слова "Жил-был художник один" (з пісні "Миллион алых роз" – Ред.) тільки про тебе, – написала Алла Борисівна.

Скріншот: Instagram

Борис Краснов був художником-сценографом. Оформляв "Різдвяні зустрічі" Алли Пугачової, був дизайнером, продюсером і лауреатом великих премій. У серпні 2011 року його затримали за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення компанії, яка влаштовувала виставки. На тлі затримання його госпіталізували з підозрою на інсульт і прооперували головний мозок. А в 2015 році кримінальне переслідування припинили.

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