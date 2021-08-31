Пугачова розчулила Мережу рідкісним фото з племінником Галкіна

У Мережі з'явилося фото Алли Пугачової з племінником Максима Галкіна / Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової

Алла Пугачова насолоджується спільним відпочинком з родиною. Вчора співачка разом з дочкою Христиною Орбакайте та іншими дітьми вирушила на риболовлю.

Дочка Пугачової у себе в InstaStories поділилася фото з відпочинку. Орбакайте показала Михайла Земцова з їхньою спільної дочкою Клавдією.

Потім у Мережі на фан-сторінці Пугачової з'явився знімок артистки на відпочинку. На задньому плані видно семирічного Гаррі з вудкою в руках, а Алла Борисівна позувала з іншим хлопчиком.

Алла Пугачова з племінником Максима Галкіна / Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової

Шанувальники співачки не відразу зрозуміли, з ким сфотографувалася Пугачова, поки в коментарях не уточнили, що це племінник Максима Галкіна.

Шанувальники були в захваті від такого рідкісного фото. У коментарях залишили багато компліментів.

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"Наша улюблена Аллуся! Красуня".

"Аллочка, яка ви прекрасна жінка. Здоров'я вам і сімейного щастя".

"Тут Алла має природний вигляд".

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова показала, яка вона на фото без фільтрів і макіяжу.

Як тепер звучить голос Алли Пугачової:

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