Пугачова розчулила Мережу рідкісним фото з племінником Галкіна

У Мережі з'явилося фото Алли Пугачової з племінником Максима Галкіна / Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової
Алла Пугачова насолоджується спільним відпочинком з родиною. Вчора співачка разом з дочкою Христиною Орбакайте та іншими дітьми вирушила на риболовлю.
Дочка Пугачової у себе в InstaStories поділилася фото з відпочинку. Орбакайте показала Михайла Земцова з їхньою спільної дочкою Клавдією.
Потім у Мережі на фан-сторінці Пугачової з'явився знімок артистки на відпочинку. На задньому плані видно семирічного Гаррі з вудкою в руках, а Алла Борисівна позувала з іншим хлопчиком.
Шанувальники співачки не відразу зрозуміли, з ким сфотографувалася Пугачова, поки в коментарях не уточнили, що це племінник Максима Галкіна.
Шанувальники були в захваті від такого рідкісного фото. У коментарях залишили багато компліментів.
- "Наша улюблена Аллуся! Красуня".
- "Аллочка, яка ви прекрасна жінка. Здоров'я вам і сімейного щастя".
- "Тут Алла має природний вигляд".
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова показала, яка вона на фото без фільтрів і макіяжу.
Як тепер звучить голос Алли Пугачової:
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