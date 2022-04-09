Путінський блазень: Нурлана Сабурова освистали на концерті в Лос-Анджелесі за мовчання про війну в Україні

Нурлана Сабурова захейтіли за мовчання про війну / Фото: Instagram

Рано чи пізно продажним російським зіркам доведеться відповісти за свою мовчазну підтримку путінського режиму. На хвилю хейту від шанувальників уже нарвалася "зірка "Лужніков" Поліна Гагаріна.

Довелося відповідати за байдужість і російському коміку Нурлану Сабурову. На концерті в Лос-Анджелесі глядачі запитали прямо у стендапера, чому він "з'їв язика" і не висловлюється проти війни в Україні.

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Якщо ти зас*яв, то й скажи! – вигукнув один із глядачів у залі. Так, братику, так і є! У мене є сім'я, ви повинні розуміти, – коротко відповів Сабуров.

Крім того, перед початком концерту коміка на вулиці зібралася українська діаспора, яка освистала Сабурова та "провела" його вигуками: "Ганьба!".

instagram.com/shammy.amy

Боягузливий "путінський блазень" втратив усіх своїх шанувальників в Україні і став цілковитим розчаруванням. Радимо Нурлану більше не виступати із шоу "Принципи", адже ними там і не пахне.

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instagram.com/shammy.amy

Російським зіркам, які підтримали Путіна та його рашистський режим, ще довго доведеться відповідати за скоєне. Підтримку шанувальників, колег і репутацію вони точно втратили.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова висловила Гагаріній все, що думає про її участь у пропутинському концерті.

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