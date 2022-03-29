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Полякова висловила Гагаріній все, що думає про її участь в пропутинському концерті: Спочивай з миром колись талановита співачка

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 09:17
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Оля Полякова в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповіла, як ставиться до Полині Гагаріної після її виступу на скандальному концерті у Лужниках.
Оля Полякова написала повідомлення Гагаріної після її виступу на концерті у Лужниках
Оля Полякова написала повідомлення Гагаріної після її виступу на концерті у Лужниках / Фото: скріншот

Нещодавно путінські зірки зібралися на великий концерт у "Лужниках" , щоб відсвяткувати окупацію Криму та вторгнення в Україну Серед артистів була і Поліна Гагаріна. Оля Полякова зізналася, не розуміє, чому співачка вирішила взяти участь у цьому концерті.

Не зірки, а діри – російського шоу-бізнесу. Усі, хто перейняв бік – це взагалі вбивці криваві, у них руки в крові. Такі як Поліна Гагаріна. Я взагалі не розумію, чи її дітей взяли у заручники, чи під час цього виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки та ніжки дітям. Не можу ніяк виправдати, що вона зробила. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла, – сказала співачка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"

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Оля Полякова висловила Гагаріною все, що про неї думає.

Я написала їй: "Спочивай з миром колись талановита співачка". Ну і там ще написала добрих слів, які не для ефіру. Тому що я була шокована, якщо чесно. Вона для мене померла

Також українська співачка розкритикувала артистів, які мовчать про війну в Україні чи постять картинки "ми за мир".

Сьогодні немає півтонів. Сьогодні є чорне та біле. І сьогодні ти маєш сказати, за кого – ти за чорне чи біле. Сьогодні не можна бути непричетним, аполітичним і просто за мир.

Раніше Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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