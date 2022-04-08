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Поліну Гагаріну зацькували за підтримку Путіна і назвали вбивцею: "Як живеться з проданою душею?"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 09:51
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Російська співачка ніяк не висловилася про війну в Україні, проте виступила на концерті з нагоди окупації Криму
Рашистку Поліну Гагаріну запросили на концерт до Бучі
Рашистку Поліну Гагаріну запросили на концерт до Бучі / Фото: instagram.com/gagara1987

З початку повномасштабної війни з'явився цілий список зірок-рашистів, в який також потрапила Поліна Гагаріна. Ця артистка проігнорувала війну, яку влаштувала її країна в Україні та підтримала свого президента-диктатора, виступивши у "Лужниках".

Вчора Гагаріна вийшла у прямий ефір у Instagram, де їй висловили, ким вона є насправді. Користувачі залишали співачці коментарі зі звинуваченнями, запрошеннями в Бучу та іншими неприємними словами для фанатки російської агресії.

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Скріншот із прямого ефіру Поліни Гагаріної / instagram.com/gagara1987/

  • Як там жити із проданою душею?
  • Розчарувалась у тобі...

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Скріншот із прямого ефіру Поліни Гагаріної / instagram.com/gagara1987/

  • Вбивця!
  • Коли концерт у Бучі?
  • Тварино

Скріншот із прямого ефіру Поліни Гагаріної / instagram.com/gagara1987/

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Російським зіркам, які підтримали Путіна та його рашистський режим, ще довго доведеться відповідати за скоєне. Підтримку шанувальників, колег і репутацію вони точно втратили.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова висловила Гагаріній все, що думає про її участь у пропутинському концерті.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

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