Поліну Гагаріну зацькували за підтримку Путіна і назвали вбивцею: "Як живеться з проданою душею?"

З початку повномасштабної війни з'явився цілий список зірок-рашистів, в який також потрапила Поліна Гагаріна. Ця артистка проігнорувала війну, яку влаштувала її країна в Україні та підтримала свого президента-диктатора, виступивши у "Лужниках".
Вчора Гагаріна вийшла у прямий ефір у Instagram, де їй висловили, ким вона є насправді. Користувачі залишали співачці коментарі зі звинуваченнями, запрошеннями в Бучу та іншими неприємними словами для фанатки російської агресії.
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Російським зіркам, які підтримали Путіна та його рашистський режим, ще довго доведеться відповідати за скоєне. Підтримку шанувальників, колег і репутацію вони точно втратили.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова висловила Гагаріній все, що думає про її участь у пропутинському концерті.
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