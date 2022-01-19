П'яна Волочкова влаштувала скандал на борту літака (відео)

Анастасії Волочковій загрожує адміністративне покарання/Колаж: "Сьогодні"

Російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала дебош на борту літака. Вона відмовилася одягати маску.

Про це повідомляє Telegram-канал Star News.

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Деталі

У мережі з'явилося відео, на якому, як зазначають, не зовсім твереза російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала скандал через те, що в неї попросили одягнути маску. Спочатку бортпровідники намагалися вгамувати балерину, однак та продовжувала кричати та фіксувати все на телефон.

Літак летів із Мальдів в Москву. Після приземлення бортпровідники викликали поліцію. Волочковій загрожує адміністративне покарання.

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Про Волочкову

Як пише Wikipedia, Анастасія Волочкова — російська балерина, колишня балерина Маріїнського і Великого театру, актриса. Лауреат багатьох премій. Заслужена артистка Росії, народна артистка Карачаєво-Черкесії.

Почала балетну кар'єру в Маріїнському театрі в 1994 році, з 1998 року працювала у Великому театрі. Після 2003 року виступає з сольними проєктами, в основному естрадного характеру. Крім танцювальної кар'єри, пробує себе в якості актриси, моделі та співачки.

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