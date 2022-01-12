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Напівоголена Волочкова позувала біля ніг коханого на Мальдівах

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 11:03
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Зараз російська балерина разом з новим бойфрендом відпочиває на Мальдівах. Звідти зірка хизується новими скандальними фото
Анастасія Волочкова разом з коханим відпочиває на Мальдівах.
Анастасія Волочкова разом з коханим відпочиває на Мальдівах. / Фото: instagram.com/volochkova_art

Нині Анастасія Волочкова знову щаслива жінка. Адже вона закрутила роман із бізнесменом Сергієм. До речі, з ним блондинка познайомилася на шоу "Давай одружимося", куди чоловік прийшов боротись за серце зовсім іншої жінки! Але щось пішло не так, і бізнесмен обрав балерину.

На зимові канікули Волочкова разом з новим хлопцем вирушили до теплих Мальдів.

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В Instagram Анастасія активно ділиться світлинами з романтичного відпочинку. Цього разу зірка похизувалась фото, де вона у купальнику з камінням та в окулярах позує...біля ніг коханого!

Скріншот instagram/volochkova_art

Доброго ранку! Усім прекрасного дня бажаємо й радості, – написала балерина.

Фоловери ж оцінили такий кадр по різному: одні пишуть, що Настя виглядає щасливою, а інші нарікають, мов забагато "любовної ейфорії":

  • Вас уже багато, кожен крок знімати – перебір, не цікаво.
  • Маючи дорослу доньку, яка має однокласників, Настя могла б постільні фото не виставляти.
  • Чому фото одні й ті самі? У ліжку, у воді та у столовці. Де фото Мальдівських визначних пам'яток, екскурсії. Там багато чого цікавого.
Скріншот instagram/volochkova_art

Зазначимо, Волочкова і справді багато виставляє фото з Сергієм то в готелі, то біля моря. Також вона не перестає вихваляти коханого та освідчуватись йому у коханні.

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Скріншот instagram/volochkova_art

Додамо, що у бізнесмена є лазневий комплекс у Підмосков'ї. Ба більше, у нього є син Кирило від першого шлюбу. З хлопчиком вже познайомилась балерина.

Нагадаємо, нещодавно скандальна балерина відверто висловила свою думку стосовно керівництва Великого театру та посварилася з відомим коміком.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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