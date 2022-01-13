"Всіх **уть з 14 років": Волочкова присвятила матюкливий вірш Великому театру

Скандальна балерина вже не раз потрапила до курйозних ситуацій через свої жорсткі висловлювання. Цього разу "під гарячу руку" прими потрапив Великий театр

Волочкова прочитала матюки про Великий театр / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова, яка нещодавно відпочивала на Мальдівах Після відпустки вирішила ефектно повернутися в стрічку новин.

Балерина стала гостею Ютуб-шоу "Що було далі?", в якому гості розповідають історії зі свого життя. У програмі Волочкова вирішила поділитися черговою розповіддю про свою кар'єру у Великому театрі.

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Більше того, скандальна прима не просто згадала установу, а навіть прочитала вірш свого твору, присвячений Великому.

Від змісту були шоковані не лише глядачі, а й ведучі "Що було далі?", які звикли і не до такого. Уривок із поетичного твору зробив особливий "фурор":

"А еще скажу вам по секрету, Пусть не будет недомолвок тут, Все артисток нашего балету Регулярно режиссеры просто так **ут. Лебедей, Жизель и Донну Анну, И солисток, и кордебалет, Как бы это не казалось странным, Всех **ут с 14 лет"

Звичайно, не обійшлося на шоу без фірмового шпагату Волочкової, який вона демонструє за кожної зручної можливості.

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Скріншот: відео

Нагадаємо, нещодавно скандальна балерина відверто висловила свою думку стосовно керівництва Великого театру і посварилася з відомим коміком.