Рашист Басков ніяк не вгамується? Єфросініна відповіла на новий фейк про себе

Маша Єфросиніна прокоментувала фейк, що її купили за мільйон доларів / Фото: скриншот

Нещодавно Маша Єфросініна записала емоційне відеозвернення до рашиста Миколи Баскова, який підтримує Путіна та продовжує розповідати росіянам казки про братні народи.



"Натуральний блондин" особисто ніяк не відповів на пост Маші Єфросініної. Але днями у Мережі з'явився фейк, що телеведучій та іншим українським артистам, які виступають проти війни в Україні, заплатили мільйон доларів.

У себе в InstaStories Єфросініна опублікувала інформацію від росіян, які, як завжди, все знають.

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Скріншот: Instagram

Реакція Єфросініної не забарилася. Вона звернулася до підписників.

Друзі, хто знайде цей мільйон, я вас благаю, дуже потрібно на допомогу жінкам та дітям, дуже потрібно допомагати всім, хто поїхав і живе зараз без дому. Якщо знайдете мій мільйон, я візьму звідти 400 гривень пофарбувати коріння, манікюр сама роблю, а там усе роздамо. Головне, знайдіть.

Більше того, телеведуча не відкидає, що цей фейк може бути поширений з подачі команди Миколи Баскова.

Ну й останнє про те, що "нічому з моїх фраз не можна вірити". Чи не вс*лися піарники Баскова, що поширюють таку інформацію, що не дай Боже, хтось подумає, що це правда. Пізно хлопці, пізно Коленько – всі побачили та почули, – сказала телеведуча, показавши обхвати на своїй сторінці у Instagram

Скріншот: Instagram

Раніше Маша Єфросініна потрапила до списку ворогів Росії.

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