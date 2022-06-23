Рашист Михайло Пореченков назвав себе лопухом та подякував окупантам за вбивства українців

Михайло Пореченков один з найвідданіших рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Не секрет – російська пропаганда активно залучає знаменитостей до виконання свого плану. Нещодавно, наприклад, перед бойовиками в окупованому Донецьку виступав Григорій Лепс. А тепер посміхатися на камеру і говорити прописаний текст настала черга актора Михайла Пореченкова. Того самого, який від початку російської агресії у 2014 року влаштовував "сафарі" на мирних жителів .

Рашист Михайло Пореченков підтримує російську агресію проти України з 2014 року

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Разом із донецькою поетесою, ім'я якої багатьом незнайоме навіть на окупованих територіях, рашист приїхав до поранених окупантів у Білгородській області. Про це повідомило видання "Общественная служба новостей" . Пореченков, який мав неохайний вигляд, назвав загарбників "найкращими людьми країни". А от себе порівняв з аналогом туалетного паперу у польових умовах .

Я тільки можу сказати: дякую за те, що ви робите. І низький уклін від нас, простих цивільних лопухів, – виродив зі своїх вуст Пореченков.

Рашист низько вклонився, але на коліно ставати не став. У сценарії, мабуть, це не було прописано.

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