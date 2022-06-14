Рашист Олег Газманов знову зганьбився фейками про Україну

Російський співак, здається, сліпо вірить кожному фейку в соцмережах. Газманова дуже легко ввести в оману

Олег Газманов публічно зганьбився, поширивши неправдиву інформацію про Україну / Фото: dni.ru

Газманов – любитель безглуздих висловлювань на адресу українців та України. Він активно підтримує кривавий режим Путіна та війну, яку РФ розв'язала в нашій країні. Артиста навіть заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук.

"Зроблений в СРСР" артист щоразу репостить дурні фейки про Україну. Як пише Антон Геращенко в Telegram, Газманов на своїй сторінці в Twitter поширив фото татуйованих чоловіків і підписав: "Просто треба пам'ятати, з ким зараз воюють росіяни". На фото насправді зображено злочинців із Сальвадору.

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Напевно, він хотів сказати як раніше, що з "бандерофашистами", дати незаперечні факти, але, як часто буває у пропагандистів, заплутався у власному хвості й сів у калюжу, – написав Антон Геращенко.

Скриншот: Telegram

Нагадаємо, що в 2014 році уряд Латвії вніс Газманова до чорного списку за його "сприяння підриву територіальної цілісності та суверенітету України". 2015 року СБУ внесла Газманова до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

Ми також повідомляли, що Олег Газманов назвав зрадницею Чулпан Хаматову, що втекла з Росії.