Рашист Тарзан підставив Наташу Корольову, відпрацьовуючи замовлення Кремля

Чоловік Наташі Корольової розповсюджує фейки про війну в Україні / Фото: Скріншот з YouTube

Після публікацій Тарзана Наташа Корольова може забути про мрії приїхати до України. Чоловік співачки активно просуває пропаганду у себе в Мережах та підтримує вбивць українців – російську армію.

Чоловік Корольової мабуть так хоче світитися на російському ТБ і брати участь у концертах Кремлях, що готовий на все. Навіть підставити свою дружину, котра уникає теми нападу Росії на Україну.

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Тарзан у себе в Instagram повторив риторику Кремля, що фото з Бучі нібито фейк.

Привіт всьому розсудливому людству. Будучи родом із сім'ї військового, пройшовши шлях від рядового до офіцера, я не можу пройти повз події, які зараз розгортаються у світі. Той моторошний фейк, який намагаються навісити, намагаються очорнити образ російського солдата, цьому можуть вірити навіть не люди, а істоти, які зовсім не розуміють менталітет російської людини, російського солдата, – видав чоловік Корольової.

Українці не пройшли повз таку промову Тарзана і запросилм стриптизера приїхати до України.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До слова, старша сестра Наташі Корольової висловлюється на підтримку України та часто постить патріотичний контент.

Раніше Дмитро Гордон висловився про Наташу Корольову.

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