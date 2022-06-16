Рашистка Лариса Доліна зганьбилася з Insta-фільтрами (фото)

Російська співачка, яка зрадила рідну Одесу, не тільки поводиться як жаба, а й на вигляд така. У свої 66 років Лариса Доліна досі сподівається зберегти молодість віртуальними масками.

Напередодні одіозна артистка виступила на концерті в пітерському саду "Ермітаж", але перед цим вирішила записати двійко відео Instastories. Без згладжувальних фільтрів на обличчі не обійшлося. Правда, Доліна забула, що інші постарілі ділянки тіла відразу видають вік.

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Тож усі й побачили зморщене декольте співачки та лоб, в якому розсмоктався ботокс. Ну а дивлячись на брови Доліної, мимоволі згадуєш пісню "Ленінграда": "Кольщик, наколи мне брови..."

Вбрання 66-річна рашистка теж вибирала з розряду "Стильно. Модно. Молодіжно". Штани з розрізами ще б нічого, а ось мінісукня в стразах підкреслила кругленький животик співачки, і навряд чи це довгоочікуваний малюк.

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У соціальних мережах користувачі давно критикують Доліну за її безглузді спроби приховати свій справжній вік та молодитися. Відфотошоплені вкрай фотографії виконавиці завжди набирають сотні коментарів із критикою.

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"Схожа на злісну жабу".

"Чесно, фотошопу багато, прям занадто!"

"Ропуха".

"Старенька мопса".

"Страшна, як баба-яга".

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розкритикував Ларису Доліну після її поїздки на Донбас.