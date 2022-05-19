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Гордон жорстко пройшовся по Доліній, яка їздила на Донбас: Лариса впала в багно

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 08:42
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Українский журналіст не стримався і висловився про одіозну артистку, яка підтримує путінський режим та війну РФ проти України
Дмитро Гордон присоромив Ларису Доліну за її позицію
Дмитро Гордон присоромив Ларису Доліну за її позицію / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official,

Лариса Доліна не думає своєю головою, а вірить лише рашистській пропаганді. Нещодавно вона засвітился в окупованому Донецьку біля пам'ятника загиблим під час Другої світової війни.

Ба більше, після цієї поїздки Доліна вирішила дати коментар пропагаднистам "про Донбас без фашизму". Гордон у Instagram оприлюднив відрізок відео, де Лариса говорить.

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Співачка пробурмотіла, що відчуває гордість за народ, який живе на Донбасі та "стільки років відстоює себе, свою країну, свободу, без фашизму, без нацизму, без геноциду". Рекомендуємо Доліній перестати дивитись росТБ і нарешті змусити свій мозок працювати!

Неприйнятний в жодному вигляді диктат, нацизм, фашизм. Ми знаємо, що зараз коїться в світі, як люди бажають переписати історію. Ми не дамо цього зробити. І з нами разом Донбас, – заявила артистка.

Під відео Дмитро Гордон лаконічно висловився про Ларису Доліну, яка народилася в Баку, але з трьох років жила в Одесі. Зараз вона мовчить про війну та повністю підтримує кривавий режим диктатора Росії.

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Одеситка Лариса Доліна впала в багнюку, обмазалася нею з голови до ніг і поїла лайна, – написав журналіст.

Також не стримали свої емоції українські зірки та користувачі Мережі. Вони залишили свої коментарі під дописом Гордона:

  • Коли говориш про диктатуру та фашизм своєї країни, але не знаєш про свою біполярку.
  • Главней всего…Лариса в комі.
  • Цикл програм #яригала. Гість: доліна, чудная доліна.
  • Або дурна, або цинічна до потворності!
  • Старість не радість! Впала повністю.
  • Вона більше не одеситка.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше також рашист Григорій Лепс приїжджав на Донбас співати для російських окупантів. Тоді артиста жорстко присоромила Тіна Кароль, назвавши його "їжею для хробаків".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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