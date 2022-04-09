Рашисти вивели з себе Святослава Вакарчука: "Це ви вигодували тварюк, які вбивають та ґвалтують!"

Святослав Вакарчук звернувся до "мовчазних" росіян / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Після ракетного удару по вокзалу у Краматорську, внаслідок якого загинуло 50 людей, Святослав Вакарчук вирішив записати російською відеозвернення до росіян, які вважають себе "ні в чому не винними".

Музикант розповів, що останнім часом до нього часто звертаються за коментарями опозиційні журналісти з РФ. Проте він не розуміє, про що з ними можна говорити після Бучі, Маріуполя, Харькова, Чернігова, Ірпеня. Але після обстрілу Краматорська, у Вакарчука знайшлося декілька слів.

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Я скажу наступне: ви всі – частина російського народу. І це ви виростили і вигодували цих покидьків, виродків, тварюк, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають людей похилого віку, жінок і дітей, ґвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх тих, хто віддає накази цілитися і руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, на яких знаходяться тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "руського міра", – висловився артист.

Святослав Вакарчук звинуватив росіян у мовчанні. Адже саме їхнє інертна позиція призвело до того, що зараз в Україні війна. Як додав співак, коли потрібно було говорити та діяти, громадяни РФ просто заховались у норах.

Коли Путін, чиє друге ім'я антихрист, прийшов до влади, ви мовчали. Коли Росія вторглася в Грузію, ви теж, в основному, мовчали. Коли Росія нахабним чином вкрала у нас Крим, багато хто в душі навіть пишався цим, а багато хто не тільки в душі. А потім вісім років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, у вас не вистачило сміливості і мужності вийти на вулиці і протестувати проти цих страшних речей, – заявив Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" додав, що зараз пости в соцмережах з хештегом #Нетвойне і співчуття телефоном не допоможуть. Потрібні рішучі дії.

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Наостанок Вакарчук наголосив, що українці ніколи не розділятимуть тих, хто дає накази вбивати і тих, хто мовчки за цим спостерігає – усі причетні до кровопролиття. Ми ніколи не забудем та не пробачимо, наголосив артист.

Раніше ми повідомляли, що блогер Ян Гордієнко визвірився на росіян через обстріл рідного Краматорська.