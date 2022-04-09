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Блогер Ян Гордієнко визвірився на рашистів через обстріл рідного Краматорська

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 09:13
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23-річний хлопець вчергове наголосив на своїй ненависті до російських нелюдів, які вбивають невинних людей
Ян Гордієнко відреагував на ракетний удар по Краматорську
Ян Гордієнко відреагував на ракетний удар по Краматорську / Фото: Instagram

8 квітня путінська армія нанесла ракетний удар по вокзалу у Краматорську "Точкою-У". У цей час там перебувало тисячі мирних людей, які чекали на евакуацію. Внаслідок обстрілу загинуло 50 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Блогер-мільйонник Ян Гордієнко родом з Краматорська. Він не зміг промовчати про той кровавий злочин, який зробили загарбники.

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У Instastories Ян зауважив, що у нього "немає слів, щоб описати всю ненависть, яку він відчуває до цих покидьків". Також Гордієнко зізнався, що його рідні досі перебувають у Краматорську.

Немає слів, щоб описати всю ненависть, яку я відчуваю до цих покидьків. Певна кількість моїх близьких зараз у Краматорську досі. Це найцинічніша методика від РФ з дискредитації місцевої влади. У неділю губернатор Донецької області заявив, що всім треба евакуюватися. Ось саме тоді вони вдарили по найбільшому скупченню людей, які хочуть евакуюватися. Ненавиджу!, – висловився блогер.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що після удару по Краматорську рашистські пропагандисти почали повідомляти, мов це вони "працюють по скупченням бойовиків ЗСУ". А невдовзі вони видалили дописи та почали звинувачувати в ударі Україну. Ян також прокоментував і це:

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Одразу після вибуху пропагандистські смітники почали публікувати подібні публікації. Наразі вже всі видалили. Що, неправильний брифінг від керівництва був?, – написав блогер.

Скріншот Instagram

Коротко про Яна Гордієнка

Ян Гордієнко, відомий як YanGo. На його YouTube-канал підписано 4,6 млн осіб, а в Instagram – 3,2 млн. Блогер активно веде інформаційну війну та висвітлює правду про звірства армії РФ. До речі, у нього багато фанатів з країни-агресорки. Втім, через промиті мізки, йому до них важко достукатись.

Після початку російської агресії на сході України у 2014 році сім'я Гордієнка була змушена переселитися до Києва. Нині ж він еребуває у столиці України та наголошує, що "війна прийшла в його дім уже вдруге".

До речі, після удару по Краматорську західні політики вимагають жорсткіше покарати Кремль.

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Нагадаємо, раніше телеведучий Андрій Бєдняков показував, у що окупанти перетворили Маріуполь.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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