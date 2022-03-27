Андрій Малахов, що розповнів, підігрів чутки про хворобу черговою перукою

Зовнішній вигляд телеведучого все ще змушує шанувальників серйозно турбуватися про його здоров'я. Малахов виглядає втомленим, а зайва вага нікуди не йде. Наближені до сім'ї головного пліткаря російського шоу-бізнесу взагалі заявили, що Малахов проходить лікування від раку у Німеччині .

Нещодавно в Мережі активно обговорювали, що незабаром скандальний ведучий може залишити свою посаду і більше не вестиме вечірнє шоу на ТБ. Однак поки що, на щастя, Малахов продовжує з'являтися на публіці і все ще веде своє ток-шоу.

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Нещодавно телеведучий підігрів чутки про своє захворювання. В ефірі своєї програми Малахов з'явився у новій перуці. Фото з'явилося в одному з Telegram-каналів НеМалахов ".

Фото

Що трапилося з Малаховим?

Чутки про те, що Андрій Малахов серйозно хворий, поширювалися взимку цього року. Спочатку телеведучий став носити перуку, а потім став помітно і стрімко набирати вагу, чим дуже стурбував своїх фанатів.

За однією з версій, у Малахова могло розвинутись онкологічне захворювання після омолодження стовбуровими клітинами . Також відомий продюсер Олеся Сазикіна розповіла про те, що телеведучого намагалися отруїти .

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