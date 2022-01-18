Розпатлана Пугачова без брів і з невдалим макіяжом перестаралася з фільтрами в Instagram

Алла Пугачова показала невдале фото / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова, яка звикла привертати увагу публіки, не втрачає можливості "омолодитися" і виглядати так само, як у молодості.

До речі, побачити співачку зовсім молодої шанувальники могли на архівному фото, яким вона поділилася до дня народження колишнього чоловіка Наташі Корольової .

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Цього разу Алла Борисівна поділилася з шанувальниками селфі у своїх Instastories. Щоправда, цього разу фільтри та макіяж наголосили на всіх недоліках 72-річної виконавиці.

Скріншот – instagram.com/alla_orfey/

Чи то фільтри так вплинули, чи невдале освітлення, але на фотографії Пугачова залишилася без вій та брів. Зачіска у примадонни теж вийшла неакуратною та розпатланою.

І хоча співачка опублікувала фотографію у своїх "сторіс", дізнатися думку її шанувальників з стосовно зовнішнього вигляду Алли Борисівни все ж таки вдалося. Адже знімок моментально розлетівся по фан-аккаунтах виконавиці.

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"Вона вже як Ленін у мавзолеї невпізнана, свого вже нічого немає"

"Може вона хворіє? Якась не така, але за віком може бути"

"Навіщо таке жахливе фото...хоча, якщо за фактом,...напевно особа яка є"

Скріншот

Незважаючи на негативні коментарі, Алла Борисівна все одно залишається улюбленицею публіки та чоловіків. Як виявилося, виконавиця стала причиною того, що Філіп Кіркоров та Любов Успенська так і не одружилися. .