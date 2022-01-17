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Алла Пугачова привітала колишнього чоловіка Корольової з вдень народження

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 17:33
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Сьогодні, 17 січня, російському музикантові та композитору Ігорю Ніколаєву виповнилося 62 роки. Алла Пугачова приєдналася до привітань маестро
Алла Пугачова привітала з днем народження Ігоря Ніколаєва
Алла Пугачова привітала з днем народження Ігоря Ніколаєва / Фото: Instagram

Привітати Ніколаєва з вдень народження публічно вирішила не лише колишня дружина Наташа Корольова, яка опублікувала кілька відео з музикантом напередодні свята , але й примадонна російської сцени

Алла Пугачова на своїй офіційній сторінці в Instagram поділилася архівним фото з композитором.

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З Днем Народження дорогий Ігор. Здоров'я та радісних думок про життя та творчість, – побажала Миколаєву виконавиця.

Фото – instagram.com/alla_orfey

На фотографії Ігор Миколаїв ще зовсім молодий, але вже зі своїми знаковими вусами та довгим волоссям.

Як відомо, на початку своєї кар'єри композитор тісно співпрацював із Аллою Борисівною. Миколаїв написав для неї кілька музичних композицій, серед яких відомі пісні "Айсберг" та "Дві зірки".

Під час роботи Пугачової з Миколаєвим подейкували, що між ними може бути серйозний роман, незважаючи на те, що тоді музикант був одружений із однокласницею Оленою Кудряшевою.

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Після того, як Миколаїв розпочав сольну кар'єру, він познайомився з Наталкою Корольовою, з якою прожив у шлюбі майже 9 років.

Варто зазначити, що Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але ці чутки не коментує. Нещодавно у ЗМІ почали обговорювати, що шлюб артистів зруйнувала російська співачка

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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