Розпуста по-королівськи: Мадонна привселюдно поставила на коліна молоду реперку

Мадонна відірвалася у Нью-Йорку на повну

На початку літа у багатьох країнах проводяться ЛГБТ-прайди. На один з них, у Нью-Йорк, як хедлайнера організатори запросили Мадонну. І не помилилися. Поп-королева нещодавно розійшлася із 27-річним бойфрендом. Тож вирішила відірватися на повну.

Мадонна виступила у Нью-Йорку

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Протягом усього виступу 63-річна Мадонна демонструвала чудову фізичну форму. Співачка була стильно та молодіжно одягнена.

63-річна Мадонна постала перед шанувальниками у чудовій формі / Фото: instagram.com/we.loves.madonna

Здавалося б, виступ ідеальний. Але як з'ясувалося, він став незабутнім. На сцену до Мадонни вийшла 26-річна реперка Tokischa, родом із Домініканської Республіки. Поп-королева взяла контроль над молодою виконавицею, яка їй у внучки годиться і поставила співачку на коліна. Tokischa одразу ж почала імітувати сексуальну гру.

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Після такого, співачкам нічого не залишалося як злитися у пристрасному поцілунку на цілих… 6 секунд!

Пристрасний поцілунок Мадонни та 26-річної реперші Tokischa / Фото: instagram.com/we.loves.madonna

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Для порівняння, легендарний поцілунок з Брітні Спірс у 2003 році тривав лише 1 секунду.

Поцілунок Мадонни та Брітні Спірс, 2003 рік

Мабуть, на такі пустощі Мадонна надихнулася на весіллі поп-принцеси. Давайте пригадаємо, як Брітні Спірс виходила заміж за Сема Асгарі та кого запросила на церемонію.