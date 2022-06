Брітні Спірс і Сем Асгарі одружилися: як пройшло весілля та хто був з гостей (фото)

У житті поп-діви настала довгоочікувана біла смуга. Ба більше, вона нарешті здобула щастя зі своїм коханим

Офіційно: Брітні Спірс та Сем Асгарі стали подружжям / Фото: Getty Images

Одна з найобговорюваніших парочок шоу-бізнесу зіграла весілля! Брітні Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі 9 червня. Свято було тихим, скромним та, майже, сімейним. Хоч від поп-діви очікували чогось грандіозного, але вона вирішила всім все "обламати":)

40-річна співачка та 28-річний фітнес-інструктор сказали один одному заповітне "так" у білому шатрі, який був встановлений на дворі вілли поп-зірки у Каліфорнії. Як повідомляє видання PEOPLE, посилаючись на інсайдерів, Брітні Спірс одягла весільну сукню від Versace і йшла до вівтаря під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.

Реклама

Місце, де відбулось весілля Брітні і Сема / Фото: TMZ

На весіллі ікони 2000-х було присутньо приблизно 100 гостей – лише найближчі друзі. До списків запрошених включили Донателлу Версаче, Мадонну, Селену Гомес, Крістіну Агілеру, Дрю Беррімор, Періс Гілтон з мамою Кеті Гілтон, а також чоловіка світської левиці Картера Реума та інших.

Періс та Кеті Гілтон

Реклама

Донателла Версаче та Дрю Беррімор

Картер Реум та Марія Менунос

Відомо, що батьків та сестри Брітні на церемонії не було (це й не дивно, зважаючи на їхні стосунки). Водночас Спірс покликала на весілля свого старшого брата Браяна.

Реклама

Також не було на весіллі і синів співачки – 16-річного Шона та 15-річного Джейдена. Проте адвокат батька хлопців Кевіна Федерлайна зізнався, що підлітки щасливі за свою маму.

Співачка Брітні Спірс з синами / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, Брітні Спірс та Сем Асгарі оголосили про заручини у вересні минулого року – за два місяці до звільнення від опіки батька співачки. Загалом парочка разом вже майже шість років. Вони познайомилися в 2016 році на зйомках кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися.

Брітні почала планувати і мріяти про своє весілля незабаром після того, як заручилася в листопаді. Для неї дуже важливо, що вона нарешті зможе вийти заміж. Вона хоче, щоб все було ідеально, – ділився тоді інсайдер.

За чутками, пара планувала провести церемонію одруження на Гаваях ще у 2021 році, але все довелось відкласти через суд з Джеремі Спірсом – батьком зірки.

Нагадаємо, що ексчоловік Брітні Спірс Джейсон Александр увірвався на весілля співачки і намагався зірвати його.