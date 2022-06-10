Брітні Спірс і Сем Асгарі одружилися: як пройшло весілля та хто був з гостей (фото)

Одна з найобговорюваніших парочок шоу-бізнесу зіграла весілля! Брітні Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі 9 червня. Свято було тихим, скромним та, майже, сімейним. Хоч від поп-діви очікували чогось грандіозного, але вона вирішила всім все "обламати":)
40-річна співачка та 28-річний фітнес-інструктор сказали один одному заповітне "так" у білому шатрі, який був встановлений на дворі вілли поп-зірки у Каліфорнії. Як повідомляє видання PEOPLE, посилаючись на інсайдерів, Брітні Спірс одягла весільну сукню від Versace і йшла до вівтаря під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.
На весіллі ікони 2000-х було присутньо приблизно 100 гостей – лише найближчі друзі. До списків запрошених включили Донателлу Версаче, Мадонну, Селену Гомес, Крістіну Агілеру, Дрю Беррімор, Періс Гілтон з мамою Кеті Гілтон, а також чоловіка світської левиці Картера Реума та інших.
Відомо, що батьків та сестри Брітні на церемонії не було (це й не дивно, зважаючи на їхні стосунки). Водночас Спірс покликала на весілля свого старшого брата Браяна.
Також не було на весіллі і синів співачки – 16-річного Шона та 15-річного Джейдена. Проте адвокат батька хлопців Кевіна Федерлайна зізнався, що підлітки щасливі за свою маму.
Нагадаємо, Брітні Спірс та Сем Асгарі оголосили про заручини у вересні минулого року – за два місяці до звільнення від опіки батька співачки. Загалом парочка разом вже майже шість років. Вони познайомилися в 2016 році на зйомках кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися.
Брітні почала планувати і мріяти про своє весілля незабаром після того, як заручилася в листопаді. Для неї дуже важливо, що вона нарешті зможе вийти заміж. Вона хоче, щоб все було ідеально, – ділився тоді інсайдер.
За чутками, пара планувала провести церемонію одруження на Гаваях ще у 2021 році, але все довелось відкласти через суд з Джеремі Спірсом – батьком зірки.
Нагадаємо, що ексчоловік Брітні Спірс Джейсон Александр увірвався на весілля співачки і намагався зірвати його.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"