Дитина принцеси Беатріс потіснить її сестру Євгенію в черзі на престол

Єлизавета II і принцеса Беатріс з чоловіком / Фото: Getty Images

У списку претендентів на трон принцеса Беатріс займає 10-е місце. Відразу за нею була її сестра принцеса Євгенія. Але після того, як у Беатріс народилася дівчинка, вона автоматично зайняла місце своєї тітки.

Тепер Євгенія буде 12-ю в черзі, а її син Август Філіп Гоук Бруксбенк опуститься на ще одну сходинку нижче і стане 13-м.

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Першим претендентом на корону зараз є старший син королеви Єлизавети II – принц Чарльз, за ним – його старший син – принц Вільям. Список продовжують діти Вільяма – його старший син принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Герцог Кембриджський зі спадкоємцями / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Шостий в черзі на престол – принц Гаррі, потім – принц Арчі і його сестра Лілібет-Діана, яка посунула на одне місце принца Ендрю. Після нього в списку йдуть принцеса Беатріс та її новонароджена дочка.

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Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапелло Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію у Віндзорському замку.

Принцеса Беатрис з чоловіком / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Для внучки королеви це перша дитина, а у Едоардо мапелло Моцці є п'ятирічний син Крістофер.

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