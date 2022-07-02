Рідкісні кадри! Лінда Євангеліста постала перед камерами після невдалої ліпосакції (фото)

Лінда Євангеліста вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдала пластична операція зруйнувала життя та кар'єру Лінди Євангелісти. Лише у лютому цього року супермодель зважилася дати своє перше інтерв'ю після провального перетворення.

Раніше знаменитість зізнавалася, що намагалася не зустрічатися з кимось із своїх старих знайомих. Тому за останні шість років життя колись найпопулярнішої моделі перетворилася на справжнє пекло.

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Євангеліста боялася з'являтися на публіці без макіяжу чи у відкритому одязі, на обличчі моделі часто можна було помітити сонцезахисні окуляри та маску.

Але після відвертого інтерв'ю модель вирішила бути більш відкритою і тепер не соромиться показувати себе такою, якою є. Днями папараці спіймали Лінду під час прогулянки Нью-Йорком.

Лінда Євангеліста вперше за довгий час з'явилася на публіці

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57-річна Євангеліста намагалася не виділятися з натовпу. Після прогулянки колишня супермодель викликала таксі та поїхала.

Папараці вдалося спіймати на обличчі Євангелісти легку посмішку. За словами джерел, модель практично перестала посміхатися після пластики, що спотворила її тіло та обличчя.

Папараці зловили модель під час прогулянки

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Раніше сайт "Сегодня" згадав кращі фото Лінди Євангелісти до її спотворення пластичними хірургами.