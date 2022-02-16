Супермодель Лінда Євангеліста вперше показала понівечене пластикою тіло

Довга канадська супермодель, яка постраждала після невдалої пластичної операції, ховалася від очей громадськості та камер папараці. Вперше за кілька років топ-модель наважилася на інтерв'ю

Лінда Євангеліста до та після пластики

Лінда Євангеліста знайома всім, як одна з найуспішніших моделей у всьому світі. Вона була неймовірно красива і неймовірно популярна в модній індустрії.

Один вихід Лінди на заході міг обійтися організаторам у величезну суму, а відомі бренди мріяли зробити її обличчям своєї кампанії.

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Життя Євангелісти зруйнувала пластична хірургія, а саме процедура видалення зайвого жиру CoolSculpting , яку вона зробила в 2015 році. Невдала б'юті-процедура зробила знаменитість самітницею.

Вперше за багато років Євангеліста зважилася на відверте інтерв'ю у журналі Peopele де показала, як виглядає зараз.

Лінда Євангеліста для People

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Тепер я боюсь зіткнутися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховаючись та соромлячись. Я просто не можу більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу висловитись, – заявила в інтерв'ю Лінда.

Як розповіла модель, через три місяці після процедури ті ділянки тіла, які мали стати меншими, раптом опухли і стали твердніти.

Процедура для схуднення знівечила модель

Довгий час Лінда не хотіла звертатися до лікаря, а намагалася виправити ситуацію самотужки. Всі спроби були марні і модель ледь не довела себе до божевілля.

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Я намагалася виправити це сама, думаючи, що щось роблю не так. Я дійшла до того, що взагалі не їла. Я думала, що божеволію,

У 2016 році медики поставили Лінді діагноз – парадоксальна жирова гіперплазія. Таке захворювання трапляється менш ніж у 1% пацієнтів після таких процедур. На жаль, виправити наслідки втручання не можна.

Після операції Лінда мало не збожеволіла

Після Лінда зробила ще дві операції, але вони не допомогли. За словами моделі, операція повністю змінила її ходу, поставу та зробила абсолютно іншою людиною.

Я завжди знала, що постарівся. І я знаю, що є речі, якими проходить тіло. Але я просто не думала, що так виглядатиму. Я не впізнаю себе фізично і більше не впізнаю себе як особистість. Вона зникла, – зізналася Євангеліста.

Як стало відомо, у вересні 2021 року Євангеліста подала позов проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. і зажадала відшкодувати їй 50 мільйонів доларів збитків.

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