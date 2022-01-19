Рідкісне фото Тіни Кароль із сім'єю: "Коли це було?"

До мережі потрапило рідкісне фото Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

Як відомо, у Тіни Кароль дуже великий фан-клуб. Співачка, яка нещодавно виступила на грузинському шоу "Танці із зірками" , сама не раз відзначала, як здорово, що вона має "фантина".

Цього разу на одному з фанатських облікових записів з'явилося архівне фото з Тіною Кароль та її рідними. На знімку шанувальники могли побачити виконавицю в компанії батьків – Світлани Андріївни та Григорія Самуїловича, сина Веніаміна та брата Станіслава.

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Фото – instagram.com/_fantina

Видно, що фото було зроблено кілька років тому, адже на ньому Веня ще досить маленький.

Зворушливий знімок із сім'єю улюбленої співачки зворушив фанатів. Багато хто з них зазначив, що раніше ніколи не зустрічали цю фотографію із сімейного архіву Тіни Кароль. А хтось наголосив, що на ньому не вистачає покійного чоловіка виконавиці – Євгена Огіра.

"Вперше бачу це приголомшливе фото!"

"Жіночки не вистачить"

"Немає нікого дорожче за сім'ю!"

"Уау ... Коли це було?"

"Яке тепле фото"

Скріншот – instagram.com/_fantina

Ось так, завдяки "фантіні" слухачі Тіни Кароль змогли побачити її у невимушеній сімейній атмосфері.

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Нагадаємо, що раніше ми зібрали добірку найнесподіваніших вокальних дуетів співачки – про багатьох із них забули навіть найвідданіші шанувальники Тіни Кароль.