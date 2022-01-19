Редкое фото Тины Кароль с семьей: "Когда это было?"

В Сеть попала редкое фото Кароль / Фото: instagram.com/_fantina
Как известно у Тины Кароль очень большой фан-клуб. Певица, которая недавно выступила на грузинском шоу "Танцы со звездами", сама не раз отмечала, как здорово, что у нее есть "фантина".
На этот раз на одном из фанатских аккаунтов появилось архивное фото с Тиной Кароль и ее родными. На снимке поклонники могли увидеть исполнительницу в компании родителей – Светланы Андреевны и Григория Самуиловича, сына Вениамина и брата Станислава.
Видно, что фото было сделано несколько лет назад, ведь на нем Веня еще достаточно маленький.
Трогательный снимок с семьей любимой певицы растрогал фанатов. Многие из них отметили, что ранее никогда не встречали эту фотографию из семейного архива Тины Кароль. А кто-то отметил, что на нем не хватает покойного мужа исполнительницы – Евгения Огира.
- "Впервые вижу это потрясающее фото!"
- "Женечки не хвататет"
- "Нет никого дороже семьи!"
- "Уау...Когда это было?"
- "Какое теплое фото"
Вот так, благодаря "фантине" слушатели Тины Кароль смогли увидеть ее в непринужденной семейной атмосфере.
Напомним, что ранее мы собрали подборку самых неожиданных вокальных дуэтов певицы – о многих из них забыли даже самые преданные поклонники Тины Кароль.