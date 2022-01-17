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ТОП дуетів Тіни Кароль, про які ви могли не знати: з Михайловим, Агутіним та Снуп Доггом

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 11:05
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Українська поп-діва Тіна Кароль співала не лише з Юлією Саніною, KAZKA, Андрієм Хливнюком
Найнесподіваніші дуети Тіни Кароль
Найнесподіваніші дуети Тіни Кароль / Фото: YouTube

У артистки також є дуети із закордонними виконавцями. І мова не про Дана Балана :)

Вчора ми розповідали про те, що Тіна Кароль виступила в Грузії з Анрі Джохадзе, представивши нову версію свого треку "Красиво", а сьогодні пропонуємо повернутися у минуле та згадати старі та не дуже колаборації українки.

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З Леонідом Агутіним

У 2013 році у рамках "Нової хвилі" відбувся творчий вечір Леоніда Агутіна. Він акомпанував Тіні Кароль, яка виконала його відому пісню "Все в твоих руках".

Зі Стасом Михайловим

2013 року Тіна Кароль стала запрошеною зіркою ювілейного концерту Стаса Михайлова. У кремлівському палаці українська співачка виконала разом із ним пісню "Душа".

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Зі Снуп Доггом

У 2020 році Тіна Кароль та відомий американський репер Snoop Dogg разом взяли участь у записі треку Blow Your Mind ритм-н-блюз виконавця Luca Dayz. Реліз відбувся на американському лейблі Bentley Records. На сцені артисти не виступали разом.

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Раніше експерти пояснили, що не так із номінацією Тіни Кароль на YUNA-2022. Нагадаємо, співачка залишилася незадоволена тим, що потрапила лише до однієї категорії премії – як "Найкраща виконавиця", і заявила, що її недооцінили.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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