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Як принц Вільям відреагував на те, що Камілла стане королевою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 15:51
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Днями Єлизавета II публічно заявила, що Камілла стане королевою-консорт, коли на престол зійде принц Чарльз
Принц Вільям не проти того, що Камілла Паркер-Боулз отримає новий титул
Принц Вільям не проти того, що Камілла Паркер-Боулз отримає новий титул / Фото: Getty Images

Заяви королівських експертів про новий титул Камілли підтвердилися, хоч спочатку герцогиня Корноульська після коронації принца Чарльза мала отримати титул принцеси-консорт. Але королева вирішила інакше, відзначивши її роботу.

Звичайно ж, принца Чарльза втішило таке рішення мами. Втім, за словами інсайдерів із королівської родини, принц Вільям також підтримав Каміллу . Хоч ця новина стала для нього сюрпризом. Про це пише Daily Mail.

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Варто зазначити, довгий час стосунки герцога Кембриджського та другої дружини батька були непростими, але зараз вони змогли порозумітися.

Він бачить, що Камілла зробила його батьком щасливим, і він змирився з цим. Його стосунки з принцом Уельським краще, ніж будь-коли. Він не особливо близький зі своєю мачухою, але вони чудово ладнають. Він також поважає свою бабусю та її думку найбільше у світі. Якщо це правильно для неї, це буде правильно і для нього, – поділився інсайдер.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз
Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Як відреагував принц Гаррі на майбутній титул мачухи наразі невідомо.

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Нагадаємо, раніше ходили чутки, що нова книга герцога Сассекського може зашкодити репутації Камілли. Принц Чарльз зараз намагається налагодити стосунки з молодшим сином і вже попросив допомоги принца Вільяма.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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