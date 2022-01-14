Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною – ЗМІ

Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Чутки про те, що у сина Регіни Тодоренка та Влада Топалова народиться брат чи сестра, з'явилися у російських Telegram-каналах.

Telegram-канал "Только никому" опублікував скріншот листування з людиною, яка імовірно співпрацює з російським журналом Hello! У цьому листуванні анонім повідомляє, що в березні на обкладинці журналу красуватиметься Регіна Тодоренко, яку раніше, до слова, Собчак дорікнула обману аудиторії.

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У Hello! типу ексклюзив на цю новину, вона там оголосить, – пише інсайдер.

І це цілком може виявитися правдою – уважно подивіться на фото Регіни, яка кінохлопушкою прикриває живіт.

Скріншот: "Тільки нікому"

Під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала кругленький живіт. Ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність. Регіна закидала ногу на ногу, нахилялася вперед, ховалася за іншими людьми на фото – загалом, робила все, щоб ніхто не помітив її зміни у фігурі. Але всі помічали

Регіна Тодоренко під час першої вагітності / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіна Тодоренко має сина Михайла. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

Раніше ми писали, що Тодоренко разом із чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході.