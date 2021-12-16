Собчак дорікнула Тодоренко в обмані через авторський курс: що пишуть у Мережі

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала численні марафони в Instagram. Дісталося і Регіні Тодоренко

Ксенія Собчак звинуватила Регіну Тодоренка в "інфоциганстві" / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/xenia_sobchak

У себе в YouTube-каналі "Обережно: Собчак" телеведуча випустила документальний фільм про всілякі курси та марафони від блогерів. Собчак наголосила, що блогери не діляться жодними професійними знаннями, а продають повітря. Регіна Тодоренко теж недавно запускала свій марафон і вчила людей мріяти.

Детальніше про марафон Регіни Тодоренко

Марафон "Люби, роби, мрій" Тодоренко створила разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим. Телеведуча зазначала, що багато шанувальників просили її розповісти, як вона досягає своєї мети, і саме тому, мовляв, Тодоренко запустила черговий марафон. Регіна та Влад обіцяли навчити шанувальників правильно загадувати бажання.

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Як заявляла телеведуча, мрії не збуваються, бо не всі знають секретний механізм, а Регіні вдалося розгадати секрет і створити авторську методику.

Вартість курсу варіювалася від 75 до 142 доларів. Як пише Telegram-канал "Курятник", завдяки марафону Тодоренко заробила близько 366 тисяч доларів.

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Що пишуть у Мережі

У своєму документальному фільмі Ксенія Собчак засумнівалася в експертності Регіни Тодоренко. У Мережі багато хто підтримав Собчак. У коментарях Тодоренко просять прокоментувати документальний фільм телеведучої. Регіна поки що зберігає мовчання.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що учасники марафону бажань від Регіни Тодоренко не поспішають залишати відгуки про диво-курс та ділитися своїми успіхами.