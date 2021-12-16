Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції

Скандал з роляті

Пітт з колишньою

Гаррі хоче додому

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Собчак дорікнула Тодоренко в обмані через авторський курс: що пишуть у Мережі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала численні марафони в Instagram. Дісталося і Регіні Тодоренко
Ксенія Собчак звинуватила Регіну Тодоренка в "інфоциганстві"
Ксенія Собчак звинуватила Регіну Тодоренка в "інфоциганстві" / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/xenia_sobchak

У себе в YouTube-каналі "Обережно: Собчак" телеведуча випустила документальний фільм про всілякі курси та марафони від блогерів. Собчак наголосила, що блогери не діляться жодними професійними знаннями, а продають повітря. Регіна Тодоренко теж недавно запускала свій марафон і вчила людей мріяти.

Детальніше про марафон Регіни Тодоренко

Марафон "Люби, роби, мрій" Тодоренко створила разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим. Телеведуча зазначала, що багато шанувальників просили її розповісти, як вона досягає своєї мети, і саме тому, мовляв, Тодоренко запустила черговий марафон. Регіна та Влад обіцяли навчити шанувальників правильно загадувати бажання.

Реклама

Як заявляла телеведуча, мрії не збуваються, бо не всі знають секретний механізм, а Регіні вдалося розгадати секрет і створити авторську методику.

Вартість курсу варіювалася від 75 до 142 доларів. Як пише Telegram-канал "Курятник", завдяки марафону Тодоренко заробила близько 366 тисяч доларів.

Реклама

Що пишуть у Мережі

У своєму документальному фільмі Ксенія Собчак засумнівалася в експертності Регіни Тодоренко. У Мережі багато хто підтримав Собчак. У коментарях Тодоренко просять прокоментувати документальний фільм телеведучої. Регіна поки що зберігає мовчання.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що учасники марафону бажань від Регіни Тодоренко не поспішають залишати відгуки про диво-курс та ділитися своїми успіхами.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти