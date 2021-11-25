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Тодоренко разом із чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 07:51
В закладинки
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Регіна Тодоренка разом із чоловіком Владом Топаловим та сином Майклом відвідали закритий показ диснеївського мультика "Енканто" у Москві
Регіна Тодоренко разом із сім'єю відвідали світський захід
Регіна Тодоренко разом із сім'єю відвідали світський захід / Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Регіна Тодоренко та Влад Топалов не з тих батьків, хто рідко показує сина у соцмережах . Навпаки пара із задоволенням розповідає підписникам про досягнення Майкла, якому у грудні виповниться три роки. Але світські заходи син телеведучої та співака нечасто відвідує.

Цього разу сім'я не могла пропустити закритий показ мультика – головну героїню озвучила Регіна і вона хотіла, щоб син і чоловік були поряд з нею в цей день.

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Для світського виходу Регіна Тодоренко обрала червоний костюм від Alexander McQueen.

Сьогодні я вітаю себе та безмірно пишаюся . Озвучити диснеївський мультфільм – це велика честь. Ви знаєте, як важко мені відчинялися двері дубляжу, але я їх акуратно вибила, – написала телеведуча в Instagram.

Регіна Тодоренко з Владом Топаловим та сином Майклом
Регіна Тодоренко з Владом Топаловим та сином Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко із сім'єю на закритому показі мультфільму "Енканто"
Регіна Тодоренко із сім'єю на закритому показі мультфільму "Енканто" / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіна подякувала своїй команді та сім'ї за підтримку та віру в неї.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренка для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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