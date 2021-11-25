Тодоренко разом із чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході (фото)

Регіна Тодоренко та Влад Топалов не з тих батьків, хто рідко показує сина у соцмережах . Навпаки пара із задоволенням розповідає підписникам про досягнення Майкла, якому у грудні виповниться три роки. Але світські заходи син телеведучої та співака нечасто відвідує.
Цього разу сім'я не могла пропустити закритий показ мультика – головну героїню озвучила Регіна і вона хотіла, щоб син і чоловік були поряд з нею в цей день.
Для світського виходу Регіна Тодоренко обрала червоний костюм від Alexander McQueen.
Далі по темі
Сьогодні я вітаю себе та безмірно пишаюся . Озвучити диснеївський мультфільм – це велика честь. Ви знаєте, як важко мені відчинялися двері дубляжу, але я їх акуратно вибила, – написала телеведуча в Instagram.
Регіна подякувала своїй команді та сім'ї за підтримку та віру в неї.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренка для програми "Зірковий шлях":
Інші новини про зірок:
- У Мережі розкритикували вечірку Тодоренка для сина на Гелловін.
- Тодоренко зізналася, що Топалов допоміг їй упоратися з комплексами: Він приймає мене будь-якою .