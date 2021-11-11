Регіна Тодоренко розчулила Мережу фото з підрослим сином

Регіна Тодоренко показала підрослого сина Майкла / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Незважаючи на те що Регіна Тодоренко активна мама, що працює, бере участь у різних проєктах і змушена часто їздити у відрядження, телеведуча намагається багато часу приділяти синові Майклу. У себе в InstaStories Регіна Тодоренко поділилася новими кадрами із сином, що підріс, і показала, як вони займаються музикою.

До речі, нещодавно телеведуча розповіла, що Майкл дуже любить слухати класичну музику. За словами Регіни, син воліє дивитися виступи симфонічного оркестру, а не мультики.

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Регіна Тодоренко із сином: instagram.com/reginatodorenko/

Регіна Тодоренко не з тих зірок, хто ховає свою родину. Телеведуча часто ділиться фото із сімейного архіву. Окрім музичних уроків, Регіна вирішила показати ще кілька відео із сином. Наприклад, як Майкл просить маму почитати книгу.

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова: instagram.com/reginatodorenko/

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

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